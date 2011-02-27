Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк.
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:47
Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк.
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
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