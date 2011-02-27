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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:47
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться.
Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк.
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
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alex lem
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:46
alex lem написав:
легше уходить від облав тцк.
вы поменьше читайте каналов с орковскими ипсо. Жестких облав нету и скорые помощи с выездной комиссией уже не ездят
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cryptominer
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30
kuzmich написав:
У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги.
Я тільки в ПУМБі стикався з моніторингом, Сенс, А, Моно дивились "крізь пальці" на сотні тисяч оборотів.
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