Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк.
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:47
Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк.
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:46
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:57
cryptominer не читаю таких телег. Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать.
Плюс здоров'я
Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19
Мимо - оно хорошо, но в ОБ обычно нужно не мимо, а внутрь с лисапедом редко где пустят. Я так под закат VAB к его банкомату внутри ОБ ездил за суточной 1000 грн. К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.
Вот прокатный электросамокат - это тема. Пусть воруют сколько захотят. Только как бы вся доходность не потратилась.
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|