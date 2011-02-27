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ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк. А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
alex lem написав:Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать. Плюс здоров'я
Мимо - оно хорошо, но в ОБ обычно нужно не мимо, а внутрь с лисапедом редко где пустят. Я так под закат VAB к его банкомату внутри ОБ ездил за суточной 1000 грн. К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.
Вот прокатный электросамокат - это тема. Пусть воруют сколько захотят. Только как бы вся доходность не потратилась.
moveton написав:К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.