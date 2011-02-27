Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19

alex lem написав: Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать.

Плюс здоров'я Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать.Плюс здоров'я

Мимо - оно хорошо, но в ОБ обычно нужно не мимо, а внутрь с лисапедом редко где пустят. Я так под закат VAB к его банкомату внутри ОБ ездил за суточной 1000 грн. К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.Вот прокатный электросамокат - это тема. Пусть воруют сколько захотят. Только как бы вся доходность не потратилась.