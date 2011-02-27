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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:47

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.

Рекомендую до кед лісапет. Не будуть штіблети стираться. :D Швидше переміщатися банка-обмінка-банка і на ровері легше уходить від облав тцк. :wink:
А з тими сеп-ами можливо встряти ногами в жир.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:46

  alex lem написав: легше уходить від облав тцк. :wink:

вы поменьше читайте каналов с орковскими ипсо. Жестких облав нету и скорые помощи с выездной комиссией уже не ездят
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги.
Я тільки в ПУМБі стикався з моніторингом, Сенс, А, Моно дивились "крізь пальці" на сотні тисяч оборотів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:57

cryptominer не читаю таких телег. Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать.
Плюс здоров'я :!:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19

  alex lem написав:Просто на ровері натикався на групи зелених з папочками вже шість раз. Лісапет рішає, мимо прошмигувать.
Плюс здоров'я :!:

Мимо - оно хорошо, но в ОБ обычно нужно не мимо, а внутрь с лисапедом редко где пустят. Я так под закат VAB к его банкомату внутри ОБ ездил за суточной 1000 грн. К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.

Вот прокатный электросамокат - это тема. Пусть воруют сколько захотят. Только как бы вся доходность не потратилась.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:10

  moveton написав:К разу пятому-седьмому регулярно появляющийся лисапед примелькался и за те пару минут, что мне потребовались для банкомата, его успешно увели, чикнув трос. Лисапед стоил на порядок дороже того, что я успел снять. А тут и времени в ОБ провести побольше и профит с визита хорошо, если гривен 500 и лисапеды с тех пор в разы подорожали.


нужно покупать правильные цепухи :wink:
вот такую например
https://onguardlock.com/chain-locks
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 03:11

Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:09

  mephala написав:нужно покупать правильные цепухи :wink:
вот такую например
https://onguardlock.com/chain-locks

это все маркетинговое фуфло, от метрового болтореза поможет, аккумуляторная болгарка с алмазным диском срезает этот замок за 30 сек
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:56

  klug написав:Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?

Не, Гук - киевлянин
mustbe
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