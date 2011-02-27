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kuzmich написав:ВЕСЕЛЬЧАК У бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается
Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта. Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме: "Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
kuzmich написав:ВЕСЕЛЬЧАК У бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается
Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта. Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме: "Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
Эти хоть предупреждают.Недавно видел прикол, Изя заблокировал счета и сказал ждите мы вам пришлём бумажку что надо предоставить.Ждите в общем.
Исходя из практики разблокировки, для себя в таком случае если что решил что сразу буду писать заявление на возврат.Быстрее будет.А то дайте документы, неделю посидели - документы не подходят, дайте ещё и так по кругу.Так что сразу на выход быстрее будет.
klug написав:Гукпоказує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?
Тарасе! Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!! Не женись за дешевою популярністю! Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!
благодаря просмотрам он себе маслице к булочке купит. а наше уважение он как и куда намажет? когда выкладывается что то на общественный сайт нужно смирится с тем, что кто то пользуется результатом твоего труда и интеллекта. вплоть до зарабатывания денег на бесплатном использовании. не хочешь что бы кто то пользовался бесплатно - не выкладывай инфу. или делай так что бы за использование твое труда платили. времена рыцарства прошли - щас главное бабло.
ЗЫ а вообще было би интересно если бы пропали вот такие сайты где он черпает идеи. насколько долго бы его хватило ехать на своем интеллекте.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 вер, 2023 11:23, всього редагувалось 1 раз.