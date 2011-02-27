Додано: Пон 11 вер, 2023 09:21

kuzmich написав: ВЕСЕЛЬЧАК У

бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается

"Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"

Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта. Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме: