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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 959960961962>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:39

  cryptominer написав:
  mephala написав:нужно покупать правильные цепухи :wink:
вот такую например
https://onguardlock.com/chain-locks

это все маркетинговое фуфло, от метрового болтореза поможет, аккумуляторная болгарка с алмазным диском срезает этот замок за 30 сек


за 30 сек і автомобіль можуть викрасти. але ж їздять.
бачив сегментник від Abus зі звуковою сигналкою яка спрацює якщо просто поворухнути байк.
а так то вам тоді ще й отаке потрібне :wink:
https://persha.ua/dlja-vas/strahovanie-imushhestva/pro-mikro-mobilnist/
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:21

  kuzmich написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается


Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта. Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:
"Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
:D :D :D
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:12

  klug написав:Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?


Тарасе!
Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!!
Не женись за дешевою популярністю!
Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:16

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  kuzmich написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
бесплатный сэп в альфе (200к в месяц), райф, агропросперис. Но если вы в месяц собираетесь прокачивать суммы по 400к, а мб и в 2раза меньше, то рекомендовал бы иметь бумажки про происхождение. У каждого банка свои нюансы и есть накопительный лимит, после которого ставят перед фактом заноса документов на деньги. Порядок сумм очень расплывчатый, который никогда клиенту не оговаривается


Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта. Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:
"Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
:D :D :D

Эти хоть предупреждают.Недавно видел прикол, Изя заблокировал счета и сказал ждите мы вам пришлём бумажку что надо предоставить.Ждите в общем.

Исходя из практики разблокировки, для себя в таком случае если что решил что сразу буду писать заявление на возврат.Быстрее будет.А то дайте документы, неделю посидели - документы не подходят, дайте ещё и так по кругу.Так что сразу на выход быстрее будет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:16

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Благодарю за совет. Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал их финмон письмами с угрозами о блокировке счёта.
У меня райф тоже несли пургу 400тыс. в мес. А потом СМС начали поступать, о превышении 400тыс за пол года. Пришлось с такими не работать и уйти.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:20

  V2 написав:
  klug написав:Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?


Тарасе!
Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!!
Не женись за дешевою популярністю!
Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!


благодаря просмотрам он себе маслице к булочке купит.
а наше уважение он как и куда намажет?
когда выкладывается что то на общественный сайт нужно смирится с тем, что кто то пользуется результатом твоего труда и интеллекта. вплоть до зарабатывания денег на бесплатном использовании.
не хочешь что бы кто то пользовался бесплатно - не выкладывай инфу. или делай так что бы за использование твое труда платили. времена рыцарства прошли - щас главное бабло.

ЗЫ
а вообще было би интересно если бы пропали вот такие сайты где он черпает идеи. насколько долго бы его хватило ехать на своем интеллекте.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 вер, 2023 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:23

mephala
Найгірше, що людина або не розуміє (або робить вигляд), що винісши в масу якусь ідею, він її в принципі вбиває через певний час :(
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:26

  V2 написав:mephala
Найгірше, що людина або не розуміє (або робить вигляд), що винісши в масу якусь ідею, він її в принципі вбиває через певний час :(


все він прекрасно розуміє. він заробляє на переглядах.
і без нових ідей канал вмре. а так грошики капають.
він вбиває не просто ідею. він вбиває обмін думками та інформацією.
бо в інший раз люди вже не будуть викладати свої ідеї.
думаю багато хто з форумчан так і робить - просто мовчать щоб "гуки" та "ковалі" не винесли це потім на ютуб
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:51

mephala
Ще б дізнатися його нік на фінансах ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:52

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  V2 написав:не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі


а що там щось дуже секретне "спалили"?
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