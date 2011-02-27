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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:07

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  DmitryZP написав:а що там щось дуже секретне "спалили"?
А и правда, что такого секретного он показал??? Народ выдумывает всякого рода бредовые мысли, типа банкиры следят за форумом, таблицами и т.д.. Спросите в отделениях, начальник отделения или менеджер знает про этот сайт и тем более про форум??? и что здесь пишут... Им вообще по барабану... В ютубах часто показывают блогеры материалы с разных страниц.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:16

mustbe Исправьте КредитВест в евро - депо 1%
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:57

  Игорь Алексеевич написав:Народ выдумывает всякого рода бредовые мысли, типа банкиры следят за форумом, таблицами и т.д..
Спросите в отделениях, начальник отделения или менеджер знает про этот сайт и тем более про форум??? и что здесь пишут... Им вообще по барабану...
не всем по барабану - некоторым и по Страдивари подавай :mrgreen:

некоторые - да, знают
и пользуют эффективнее синие, ВАШИ синие
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:02

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал

Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:"...Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!"
8) ну и? - как продвигаются переговоры?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 11 вер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:02

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:некоторые - да, знают
и пользуют эффективнее синие, ВАШИ синие

мои синие, зелёные, белые, грн, евро и т.д. задерживаются под подушкой максимум на выходные, а далее они в работу.))
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:03

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:некоторые - да, знают
и пользуют эффективнее синие, ВАШИ синие

мои синие, зелёные, белые, грн, евро и т.д. задерживаются под подушкой максимум на выходные, а далее они в работу.))
да,да :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ваши синие остались у них, не добрались до подушки
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:41

  V2 написав:mephala
Ще б дізнатися його нік на фінансах ;)


Пише, що "якщо чесно туди взагалі не заходив ніколи". :mrgreen:
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  #<1 ... 959960961962
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