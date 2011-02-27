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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:02
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал
Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:"...Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!"
ну и? - как продвигаются переговоры?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 11 вер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 19:22
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Народ выдумывает всякого рода бредовые мысли, типа банкиры следят за форумом, таблицами и т.д..
Спросите в отделениях, начальник отделения или менеджер знает про этот сайт и тем более про форум??? и что здесь пишут... Им вообще по барабану...
не всем по барабану - некоторым и по Страдивари подавай
некоторые - да, знают
и пользуют эффективнее
синие, ВАШИ
синие
у кого короткая память как у утки то пусть и дальше считают что никто ничего не смотрит и не мониторит.
а те кто хоть немного имеют долгосрочной памяти помнят кейс с бегемотом.
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