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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:02

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал

Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:"...Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!"
8) ну и? - как продвигаются переговоры?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 11 вер, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:41

  V2 написав:mephala
Ще б дізнатися його нік на фінансах ;)


Пише, що "якщо чесно туди взагалі не заходив ніколи". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:22

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Народ выдумывает всякого рода бредовые мысли, типа банкиры следят за форумом, таблицами и т.д..
Спросите в отделениях, начальник отделения или менеджер знает про этот сайт и тем более про форум??? и что здесь пишут... Им вообще по барабану...
не всем по барабану - некоторым и по Страдивари подавай :mrgreen:

некоторые - да, знают
и пользуют эффективнее синие, ВАШИ синие


у кого короткая память как у утки то пусть и дальше считают что никто ничего не смотрит и не мониторит.
а те кто хоть немного имеют долгосрочной памяти помнят кейс с бегемотом.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:08

Питання до укладача таблички курсів: у Вас, схоже, помилки по банку "Львів".
По долару курс обміну 37,23 плюс 0,5% комісії. Математично це 37,23*1,005=37,42. Але в табличці 37,32.
Аналогічно по євро. 40,00*1,005=40,20. Але в табличці 40,10
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:14

  sergii_naushenko написав:Питання до укладача таблички курсів: у Вас, схоже, помилки по банку "Львів".
По долару курс обміну 37,23 плюс 0,5% комісії. Математично це 37,23*1,005=37,42. Але в табличці 37,32.
Аналогічно по євро. 40,00*1,005=40,20. Але в табличці 40,10

Комис - 0.5%, но не более 500 грн.
Это тоже учитывается
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:27

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через Райф работал до тех пор пока меня не замучал

Сейчас с ними беседую о возвращении назад в качестве клиента, но только в том случае, если банк согласиться заранее "прикрепить к моему делу" бумажку примерно того же свойства, что требовал и профессор Преображенский в известном фильме:"...Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!"
8) ну и? - как продвигаются переговоры?


Пока на стадии формирования бумажки.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:28

mustbe

Дякую, зрозуміло. Виходить, такий курс для тих , хто відкриває конвертдепо на 2500+ EUR/USD
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:32

  sergii_naushenko написав:Дякую, зрозуміло. Виходить, такий курс для тих , хто відкриває конвертдепо на 2500+ EUR/USD

Нет, на $5372
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:47

mustbe

Якщо рахувати по євро по сьогоднішніх курсах то виходить так:
40,2*2500=100500
40,0*2500=100000

Тобто, при купівлі навіть 2501 євро, комісія вже буде більше 500 грн. А значить, що курс конвертації знижуватиметься.
А при купівлі максимально можливої суми в межах 200К(5000 євро) курс становитиме 40,10 грн.

Тобто, для банку "Львів" курси в полі "Курс. Реал" - це курси при купівлі максимально можливої суми - 5372$ чи 5000€
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:57

  sergii_naushenko написав:Тобто, для банку "Львів" курси в полі "Курс. Реал" - це курси при купівлі максимально можливої суми - 5372$ чи 5000€

Нет.
Это курс для указанной суммы обмена (если не указано - 200к).
Задайте в настройках желаемую сумму - увидите курс для указанной суммы
mustbe
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