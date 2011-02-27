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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:47
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 12:10
la9 написав:
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
Никаких нюансов, просто в первый раз очень долго оформляют - час, а то и полтора.
То есть желательно быть в отделении до 15:30.
Возвращают норм зел
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mustbe
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