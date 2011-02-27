Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
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Додано: Вів 12 вер, 2023 11:47
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:10
Никаких нюансов, просто в первый раз очень долго оформляют - час, а то и полтора.
То есть желательно быть в отделении до 15:30 (в пт - до 14:30).
Возвращают норм зел
Додано: Вів 12 вер, 2023 17:41
Додано: Вів 12 вер, 2023 17:56
Думаю, что по кредитвесту было бы корректнее описать общий случай, с комиссией за покупку, а в примечании указать доходность при наличии депо от 100к.
Полагаю, у большинства нет второго депо от 100К или не планируют дополнительно его размещать...
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