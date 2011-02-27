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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:47

Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:10

  la9 написав:Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?

Никаких нюансов, просто в первый раз очень долго оформляют - час, а то и полтора.
То есть желательно быть в отделении до 15:30 (в пт - до 14:30).
Возвращают норм зел
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:41

  la9 написав:Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?

по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:56

Думаю, что по кредитвесту было бы корректнее описать общий случай, с комиссией за покупку, а в примечании указать доходность при наличии депо от 100к.
Полагаю, у большинства нет второго депо от 100К или не планируют дополнительно его размещать...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:08

  la9 написав:по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...

Не 36.74, а 36.7859
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:12

  la9 написав:Думаю, что по кредитвесту было бы корректнее описать общий случай, с комиссией за покупку, а в примечании указать доходность при наличии депо от 100к.
Полагаю, у большинства нет второго депо от 100К или не планируют дополнительно его размещать...

В таблице всегда указан самый выгодный вариант, даже если он требует выполнения каких-то доп.условий (депозиты, кошерные карты и тд).
Как ориентир, который в принципе возможен.
Можно, конечно, КредитВест разбить на 2 строки, как тазик.
Но мне не очень нравится эта идея
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:19

  mustbe написав:
  la9 написав:по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...

Не 36.74, а 36.7859
а 37.11 таки да, так и будет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:23

  la9 написав:
  mustbe написав:
  la9 написав:по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...

Не 36.74, а 36.7859
а 37.11 таки да, так и будет?

Примерно так:
36.7859 * 1.01 = 37.153759
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:46

Скажите, а как миб в Киеве отдает и есть ли нюансы для нового клиента, кроме времени размещения?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:36

  la9 написав:Скажите, а как миб в Киеве отдает и есть ли нюансы для нового клиента, кроме времени размещения?

Отдают - как и большинство: норм зел.
Кроме времени - особых нюансов нет. Не быстро
mustbe
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