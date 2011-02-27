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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:47
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 12:10
la9 написав:
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
Никаких нюансов, просто в первый раз очень долго оформляют - час, а то и полтора.
То есть желательно быть в отделении до 15:30 (в пт - до 14:30).
Возвращают норм зел
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mustbe
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Додано: Вів 12 вер, 2023 17:41
la9 написав:
Скажите, есть какие нюансы, чтобы первый раз зайти в кредитвест?
Может, до определенного времени, ещё что-то?
Нормально возвращают, вообще?
по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 17:56
Думаю, что по кредитвесту было бы корректнее описать общий случай, с комиссией за покупку, а в примечании указать доходность при наличии депо от 100к.
Полагаю, у большинства нет второго депо от 100К или не планируют дополнительно его размещать...
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 18:08
la9 написав:
по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...
Не 36.74, а 36.7859
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mustbe
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Додано: Вів 12 вер, 2023 18:12
la9 написав:
Думаю, что по кредитвесту было бы корректнее описать общий случай, с комиссией за покупку, а в примечании указать доходность при наличии депо от 100к.
Полагаю, у большинства нет второго депо от 100К или не планируют дополнительно его размещать...
В таблице всегда указан самый выгодный вариант, даже если он требует выполнения каких-то доп.условий (депозиты, кошерные карты и тд).
Как ориентир, который в принципе возможен.
Можно, конечно, КредитВест разбить на 2 строки, как тазик.
Но мне не очень нравится эта идея
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mustbe
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Додано: Вів 12 вер, 2023 18:19
mustbe написав: la9 написав:
по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...
Не 36.74, а 36.7859
а 37.11 таки да, так и будет?
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 18:23
la9 написав: mustbe написав: la9 написав:
по телефону барышня сообщила, что эффективный курс, с учётом комиссии 1% и начисленных %% будет 37.11 без депо от 100к и 36.74 с таковым...
Не 36.74, а 36.7859
а 37.11 таки да, так и будет?
Примерно так:
36.7859 * 1.01 = 37.153759
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mustbe
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Додано: Вів 12 вер, 2023 18:46
Скажите, а как миб в Киеве отдает и есть ли нюансы для нового клиента, кроме времени размещения?
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la9
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Додано: Вів 12 вер, 2023 19:36
la9 написав:
Скажите, а как миб в Киеве отдает и есть ли нюансы для нового клиента, кроме времени размещения?
Отдают - как и большинство: норм зел.
Кроме времени - особых нюансов нет. Не быстро
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mustbe
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