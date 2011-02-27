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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:56

  mustbe написав:Кроме времени - особых нюансов нет. Не быстро

В Киеве уже все куры обучены не возражать открытию на не кратную сотке сумму? И заявление об отмене автопродления сразу предложат подписать без настойчивого убеждения, что они такое умеют? Круто!

А если открывать на две котлеты, а не на одну, то в МИБ должно быть интересно с возвратом потому, что он из редких банков, которые без комиса выдают только непосредственно депозит. Если они, как Укрсиб, вторую котлету за невозможностью её выдать в тот же день, закидываю на счёт, то она уже будет выдаваться с комисом. Впрочем, ладно, действительно не существенные мелочи.
moveton
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