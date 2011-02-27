В Киеве уже все куры обучены не возражать открытию на не кратную сотке сумму? И заявление об отмене автопродления сразу предложат подписать без настойчивого убеждения, что они такое умеют? Круто!
А если открывать на две котлеты, а не на одну, то в МИБ должно быть интересно с возвратом потому, что он из редких банков, которые без комиса выдают только непосредственно депозит. Если они, как Укрсиб, вторую котлету за невозможностью её выдать в тот же день, закидываю на счёт, то она уже будет выдаваться с комисом. Впрочем, ладно, действительно не существенные мелочи.