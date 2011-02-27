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mustbe написав:Кроме времени - особых нюансов нет. Не быстро
В Киеве уже все куры обучены не возражать открытию на не кратную сотке сумму? И заявление об отмене автопродления сразу предложат подписать без настойчивого убеждения, что они такое умеют? Круто!
А если открывать на две котлеты, а не на одну, то в МИБ должно быть интересно с возвратом потому, что он из редких банков, которые без комиса выдают только непосредственно депозит. Если они, как Укрсиб, вторую котлету за невозможностью её выдать в тот же день, закидываю на счёт, то она уже будет выдаваться с комисом. Впрочем, ладно, действительно не существенные мелочи.
la9 Відкривав у МІБ. Ніяких нюансів нема. Перший раз -все довго (поки відкриють рахунки, поки роздрукують документи на них). Дають підписати заяву, що ви забираєте депо у день закінчення (тобто автоматичної автопролонгації нема, як в деяких банках). Якщо черги перед вами не буде - за годину впораєтесь. При отриманні - можуть видати валюту (у мене було євро), різного зразка та різного ступеню зношеності. Заміни відмовляються, бо інших нема, "ці гроші замовлялись в головному офісі спеціально під ваш депозит"