RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:56

  mustbe написав:Кроме времени - особых нюансов нет. Не быстро

В Киеве уже все куры обучены не возражать открытию на не кратную сотке сумму? И заявление об отмене автопродления сразу предложат подписать без настойчивого убеждения, что они такое умеют? Круто!

А если открывать на две котлеты, а не на одну, то в МИБ должно быть интересно с возвратом потому, что он из редких банков, которые без комиса выдают только непосредственно депозит. Если они, как Укрсиб, вторую котлету за невозможностью её выдать в тот же день, закидываю на счёт, то она уже будет выдаваться с комисом. Впрочем, ладно, действительно не существенные мелочи.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3705
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:03

la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?
Blekster
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:31

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?

Київ, Бровари, та Крижопільський район - це Україна
J
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:38

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?

За банкой не следил и этого не знал, счетов там нет. Смущает, конечно, но если сейчас банка все отдает, то можно и рискнуть. В худшем случае, фонд вернет.
la9
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 02.07.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:42

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?


До райфайзену ж несуть, чого б і сюди не занести - гроші не пахнуть
DmitryZP
 
Повідомлень: 4341
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 11:10

Blekster

Це два різні банки:
угорський англійською "International Investment Bank"
Український англійською JSC "MIB".
Не вводьте людей в оману
Востаннє редагувалось sergii_naushenko в Сер 13 вер, 2023 11:23, всього редагувалось 1 раз.
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 06.10.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 11:21

la9
Відкривав у МІБ.
Ніяких нюансів нема. Перший раз -все довго (поки відкриють рахунки, поки роздрукують документи на них).
Дають підписати заяву, що ви забираєте депо у день закінчення (тобто автоматичної автопролонгації нема, як в деяких банках).
Якщо черги перед вами не буде - за годину впораєтесь.
При отриманні - можуть видати валюту (у мене було євро), різного зразка та різного ступеню зношеності.
Заміни відмовляються, бо інших нема, "ці гроші замовлялись в головному офісі спеціально під ваш депозит"
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 06.10.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 11:24

14.09.23р. Засідання Правління з питань монетарної політики.

Завтра узнаем про облик. ставку, какой будет курс в ближ.время. Ставочку думаю снизят -2%, а вот про курс...??? В свободное плавание отпустят или нет???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7163
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 11:27

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?


Про него не пишут.

В Україні збільшилася кількість збиткових банків: кому може загрожувати банкрутство

В Україні побільшало збиткових банків – з п’яти до восьми. Також стало відомо, чиї позиції залишаються сильними на ринку.

У другому кварталі 2023 року кількість збиткових банків зросла.

Йдеться про: Мотор-Банк, Правекс-Банк, БТА Банк, Оксі Банк, Банк “Портал”, Український банк реконструкцій та розвитку, Юнекс Банк та Альпарі Банк.

https://borgexpert.com/news/v-ukraini-z ... ankrutstvo
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7163
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 12:55

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?

«Чув дзвін, але не знає де він»(с)
Не лякайте людей. В Україні банк МІБ (Порошенко) не під якими санкціями не знаходиться, до якого той МИБ, що під санкціями, немає жодного відношення.

П.С. З МІБом співпрацюю (на Цитадельній). Поки все добре - віддають без питань (білими). Можна перебирати купюри. Нарікань немає
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 07.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 951952953954
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2512, s17012017 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 361, 362, 363
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3623 378910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2023 10:25
Dollarman
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 61264
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 27860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1348)
13.09.2023 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.