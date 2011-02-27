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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 14:47
Blekster написав:la9
А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?
Не путайте російський МИБ та МІБ Порошенка
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Додано: Сер 13 вер, 2023 17:06
Кредитвест банк в телефонній розмові каже, що тепер комісія 1% від будь-якої суми. Станом на 13.09.23.
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