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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 14:47

  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?

Не путайте російський МИБ та МІБ Порошенка :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:06

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кредитвест банк в телефонній розмові каже, що тепер комісія 1% від будь-якої суми. Станом на 13.09.23.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 18:01

  sergey_sryvkin написав:
  Blekster написав:la9 А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?

Не путайте російський МИБ та МІБ Порошенка :)


Та все налетіли, вибачаюсь не знав що різні банки :)
Blekster
 
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