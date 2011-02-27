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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 вер, 2023 14:47
Blekster написав:la9
А то что МИБ под санкциями США, инвесторы европейские с него сбежали и то что доля акций его 50% у рф, не смущает при заносе денег?
Не путайте російський МИБ та МІБ Порошенка
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Додано: Сер 13 вер, 2023 17:06
Кредитвест банк в телефонній розмові каже, що тепер комісія 1% від будь-якої суми. Станом на 13.09.23.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:34
mustbe
В Коминбанке сегодня комиссия была 1%
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:50
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Підскажіть будьласка що таке СЕП перевод та де про це можна почитати детальніше?
П,С, я зазвичай заводив гроші на Моно та переводив онлайн на всі інші банки без коміса по 50к кожному.
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