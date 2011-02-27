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ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Уважаемые форумчане! Стёрлись кеды. Кто подскажет с какого ОДНОГО банка лучше раскидывать гривну по СЕПу на конверты или покупку тех же 50к (какие комиссии за пополнение, перечисление, как пополнять, лимиты?) Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Підскажіть будьласка що таке СЕП перевод та де про це можна почитати детальніше?
П,С, я зазвичай заводив гроші на Моно та переводив онлайн на всі інші банки без коміса по 50к кожному.