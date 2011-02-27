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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:32

  Игорь Алексеевич написав:
  vladus17 написав:Дюрі-бачі а сеп переказ та переказ по iban це одне і теж?!
Да уж.....??? На форуме человек с 2014г.... :shock:

Ну то й що? Я також не знав, хоча ще раніше. І пишаюся цим.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:44

бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.

Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:18

  flysoulfly написав:бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.

Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.


по якому курсу придбати ці віртуальні 50к?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:34

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.

Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.


по якому курсу придбати ці віртуальні 50к?
:shock: по разному.
Ведь смысл в том, что купленное на 50к снять сразу и сдать на 20-60 коп. дороже в обменку. И снова купить на 50К , но в другом банке, и снова снять сразу и сдать дороже - итд.
А не морозить 3 месяца.
Банков для 50к много.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:53

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:Ведь смысл в том, что купленное на 50к снять сразу и сдать на 20-60 коп. дороже в обменку.
Баксы они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс., а иногда даже т ниже. Поэтому не сильно разгонишься обменник - банк.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:59

  Игорь Алексеевич написав:Баксі они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс. Поэтому не разгонишься сильно.
но на 3-месячное конвертдепо эта же хрень!! :twisted:

а за 3 месяца прокрутка 50К×3×(10...20)банков
И да, кеды дохнут.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:05

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Баксі они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс. Поэтому не разгонишься сильно.
но на 3-месячное конвертдепо эта же хрень!! :twisted:

а за 3 месяца прокрутка 50К×3×(10...20)банков
И да, кеды дохнут.
И как же можно так крутиь??? Сдал в обменник 1300баксов синими по 38,35, а потом получил мотлохом в банке. В обменнике уже по 38,35 их не приймут. В лучшем случае 37,5, как и приём в банке
Игорь Алексеевич
 
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