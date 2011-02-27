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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:44
бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.
Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:18
flysoulfly написав:
бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.
Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.
по якому курсу придбати ці віртуальні 50к?
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prodigy
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:34
prodigy написав: flysoulfly написав:
бакс даже на традиционном предзаседательноНБУшном ажиотаже не вырос на значимую цифру.
Имхо, на данный момент тема 3-месячной конвертпарковки 200к фактичкски отошла.
В банках тихо ноют, что клиенты и такие депо почти совсем перестали в сентябре открывать. Популярны только онлайн-обмены на50к и гривнедепо. Курсы конвертов выше 37.25-27.30 вообще сейчас смешны. Думаю, многие банки курс конверта понизят в попытке вернуть остатки клиентского интереса.
по якому курсу придбати ці віртуальні 50к?
по разному.
Ведь смысл в том, что купленное на 50к снять сразу
и сдать на 20-60 коп. дороже в обменку. И снова купить на 50К , но в другом банке, и снова снять сразу и сдать дороже - итд.
А не морозить 3 месяца.
Банков для 50к много.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:53
flysoulfly написав:
Ведь смысл в том, что купленное на 50к снять сразу и сдать на 20-60 коп. дороже в обменку.
Баксы они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс., а иногда даже т ниже. Поэтому не сильно разгонишься обменник - банк.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:59
Игорь Алексеевич написав:
Баксі они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс. Поэтому не разгонишься сильно.
но на 3-месячное конвертдепо эта же хрень
!!
а за 3 месяца прокрутка 50К×3×(10...20)банков
И да, кеды дохнут.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:05
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Баксі они отдают в основном мотлох или 1996г. А курс приёма в обменниках на такой, как и в банках по акции 50тыс. Поэтому не разгонишься сильно.
но на 3-месячное конвертдепо эта же хрень
!!
а за 3 месяца прокрутка 50К×3×(10...20)банков
И да, кеды дохнут.
И как же можно так крутиь??? Сдал в обменник 1300баксов синими по 38,35, а потом получил мотлохом в банке. В обменнике уже по 38,35 их не приймут. В лучшем случае 37,5, как и приём в банке
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:21
flysoulfly написав:
Банков для 50к много
заради спортивного інтересу скільки банків дають збільшити прибуток за рахунок покупки безготівково онлайн в межах НБУ
Доречі глава НБУ Пишний ще з часів ОЩадбанку збільшував дохідність за рахунок комісій - смс , пакет послуг ... Дивлюся що менеджер змінив посаду , а залишився банкіром держбанку
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sens
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:23
[quote="5621993:Игорь Алексеевич"]не сильно разгонишься обменник - банк.[/quot
як Ви вважаєте , для яких цілей було запропоновано
- купівля онлайн 50К грн в місяць ( )
- купівля на депозит на 3 місяці в межах 200 к грн ( )
- купівля необмежено на депозит з видачею по курсу НБУ ( )
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:25
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
не сильно разгонишься обменник - банк.[/quot
як Ви вважаєте , для яких цілей було запропоновано
- купівля онлайн 50К грн в місяць ( )
- купівля на депозит на 3 місяці в межах 200 к грн ( )
- купівля необмежено на депозит з видачею по курсу НБУ ( )
для людей.
НЕ ДЛЯ КАРУСЕЛЬЩИКОВ, 100%
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flysoulfly
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