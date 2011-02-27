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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:26
Игорь Алексеевич написав:
Сдал в обменник 1300баксов синими по 38,35, а потом получил мотлохом в банке. В обменнике уже по 38,35 их не приймут.
сдав по 38
купив по 37,7 є і по 37,5
сдав знову по 38
відніс до слідуючої банки
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sens
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:30
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сдал в обменник 1300баксов синими по 38,35, а потом получил мотлохом в банке. В обменнике уже по 38,35 их не приймут.
сдав по 38
купив по 37,7 є і по 37,5
сдав знову по 38
відніс до слідуючої банки
90% банк отдаёт мотлохом и или купюрами 1996г. Обменники такие берут с натяжкой и по курсу 37,5. Какие 38..., по этому курсу обменники берёт исключительно синие или может 2006г, чуть дешевле??? А синие банк хрен даст, у них своих в отделении полно нахлебников, что бы в обед пойти за угол в обменник и провернуть 50тыс, а вечером купить суши и пицу домой.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:06
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сдал в обменник 1300баксов синими по 38,35, а потом получил мотлохом в банке. В обменнике уже по 38,35 их не приймут.
сдав по 38
купив по 37,7 є і по 37,5
сдав знову по 38
відніс до слідуючої банки
90% банк отдаёт мотлохом и или купюрами 1996г. Обменники такие берут с натяжкой и по курсу 37,5. Какие 38..., по этому курсу обменники берёт исключительно синие или может 2006г, чуть дешевле??? А синие банк хрен даст, у них своих в отделении полно нахлебников, что бы в обед пойти за угол в обменник и провернуть 50тыс, а вечером купить суши и пицу домой.
Всьо,сині не продаємо?
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sens
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:13
разве нет людей которым без разницы какие купюры? ну там контрабандисты которые за наличку закупаются за границей, почему они не вывозят дармовые купюры?
ато такими путями вообще кроме мотлоха ничего не будет
нормальная купюра сейчас через знакомства кассиров уходит в обменки, заработок на ровном месте
Востаннє редагувалось nekefer
в П'ят 15 вер, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:14
sens написав:
сині не продаємо?
давно не продаю
их уже нет.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:16
nekefer написав:
разве нет людей которым без разницы какие купюры? ну там контрабандисты которые за наличку закупаются за границей, почему они не вывозят дармовые купюры?
есть.
но
опты звиздят
, что "таких людей нет"
крапка©
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:24
Народ всё лето собирал синие, на карусель. А теперь появилось 50тыс. Думали ежедневно будут сдавать синие и бегом по банкам собирать урожай. Но урожай получился одноразовым, т.к. сдали синие, получили свои 20 баксов процентов, а тело банки отдают сотками или мотлох или 1996г.
Кстати в этом году ввели в оборот гривну...., поэтому банки нам отдают дол. этого года, что бы мы не забывали про грн. и держали сбережения в грн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:01
Игорь Алексеевич написав:
Народ всё лето собирал синие, на карусель. А теперь появилось 50тыс. Думали ежедневно будут сдавать синие и бегом по банкам собирать урожай. Но урожай получился одноразовым, т.к. сдали синие, получили свои 20 баксов процентов, а тело банки отдают сотками или мотлох или 1996г.
Кстати в этом году ввели в оборот гривну...., поэтому банки нам отдают дол. этого года, что бы мы не забывали про грн. и держали сбережения в грн.
у мене на руках дуже багато 1000 саме 2021 року надруковано,номери підряд. Доречі теж сині. Мене влаштовує Але решту коли купую щось здорове просять менше або карткою. З долярами так само. З ваших постів розумію що у жовтні синіх на продаж не буде
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sens
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