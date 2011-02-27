Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:00

Как вы задолбал ныть про синие.Вчера сдал синие по верху курса в обменник.Купил в банках.Сразу забрал.Выдали разными.В основном старого образца хорошего качества.Сегодня в том же обменники все сдал снова по верху курса.Так получилось что опять по вчерашнему курсу.Никто вообще ни вчера ни сегодня даже не заикался спрашивать какие.Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.Кстати, у меня прикол оказался в том что у обменок которым пофиг на купюры курс оказался выше чем у других, которых если по номерам то цена одна, если новые то друга, если старого образца то третья.Ну или сидите медитируйте над номерами ласково теребя их пальцами что б не выпустить свою прелесть