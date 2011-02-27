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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:14

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

посетитель написав:Как вы задолбал ныть про синие.Вчера сдал синие по верху курса в обменник.Купил в банках.Сразу забрал.Выдали разными.В основном старого образца хорошего качества.Сегодня в том же обменники все сдал снова по верху курса.Так получилось что опять по вчерашнему курсу.Никто вообще ни вчера ни сегодня даже не заикался спрашивать какие.Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.Кстати, у меня прикол оказался в том что у обменок которым пофиг на купюры курс оказался выше чем у других, которых если по номерам то цена одна, если новые то друга, если старого образца то третья.Ну или сидите медитируйте над номерами ласково теребя их пальцами что б не выпустить свою прелесть :)


Підтверджую, та сама ситуація, також вчора.
alter
 
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