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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:14
посетитель написав:
Как вы задолбал ныть про синие.Вчера сдал синие по верху курса в обменник.Купил в банках.Сразу забрал.Выдали разными.В основном старого образца хорошего качества.Сегодня в том же обменники все сдал снова по верху курса.Так получилось что опять по вчерашнему курсу.Никто вообще ни вчера ни сегодня даже не заикался спрашивать какие.Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.Кстати, у меня прикол оказался в том что у обменок которым пофиг на купюры курс оказался выше чем у других, которых если по номерам то цена одна, если новые то друга, если старого образца то третья.Ну или сидите медитируйте над номерами ласково теребя их пальцами что б не выпустить свою прелесть
Підтверджую, та сама ситуація, також вчора.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:33
nekefer написав:
разве нет людей которым без разницы какие купюры?
Є... всі нормальні люди.
nekefer написав:
нормальная купюра сейчас через знакомства кассиров уходит в обменки, заработок на ровном месте
Ну так заради цього і весь сир бор. Обмінки створили людям проблеми, щоб вони їх вирішували за гроші.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:35
посетитель написав:
Как вы задолбал ныть
Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.
Яке місто?
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