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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 956957958959>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:14

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

посетитель написав:Как вы задолбал ныть про синие.Вчера сдал синие по верху курса в обменник.Купил в банках.Сразу забрал.Выдали разными.В основном старого образца хорошего качества.Сегодня в том же обменники все сдал снова по верху курса.Так получилось что опять по вчерашнему курсу.Никто вообще ни вчера ни сегодня даже не заикался спрашивать какие.Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.Кстати, у меня прикол оказался в том что у обменок которым пофиг на купюры курс оказался выше чем у других, которых если по номерам то цена одна, если новые то друга, если старого образца то третья.Ну или сидите медитируйте над номерами ласково теребя их пальцами что б не выпустить свою прелесть :)


Підтверджую, та сама ситуація, також вчора.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:33

  nekefer написав:разве нет людей которым без разницы какие купюры?

Є... всі нормальні люди.
  nekefer написав:нормальная купюра сейчас через знакомства кассиров уходит в обменки, заработок на ровном месте

Ну так заради цього і весь сир бор. Обмінки створили людям проблеми, щоб вони їх вирішували за гроші.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:35

  посетитель написав:Как вы задолбал ныть
Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.

Яке місто?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:13

Мої вітання шановні друзі та колеги!

Підскажіть будьласка щоб не заберати фондом по курсу НБУ
які з цих банків краще уникати для конверт депо чи всі три ОК?

КредитВест, СенсБанк, Акордбанк, Кредит-Дніпро - здається всі пропонують конвер депо на 3 міс. Приватбанк вибув, так як там лише конверт депо на 6 міс. Хоча він і надійний.

Дякую
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:27

  vladus17 написав:Мої вітання шановні друзі та колеги!

Підскажіть будьласка щоб не заберати фондом по курсу НБУ
які з цих банків краще уникати для конверт депо чи всі три ОК?

КредитВест, СенсБанк, Акордбанк, Кредит-Дніпро - здається всі пропонують конвер депо на 3 міс. Приватбанк вибув, так як там лише конверт депо на 6 міс. Хоча він і надійний.

Дякую

Приват не там смотрите,есть на 3мес. Остальные одинаково должны прожить 3мес.
Востаннє редагувалось THB в Суб 16 вер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:27

Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?


Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:46

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?

Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.
Конверт депо мінімальний на 3 міс. Каса до 17, в пт до 16.
Якщо будете відкривати грн депо для цього, то не забувайте про додатковий відсоток від мінфіну, і скоріш за все додатково допоможе промокод ZQITTJZ.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:55

  alter написав:Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.

Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:56

  mustbe написав:
  alter написав:Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.

Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии

ні, за наявності депо немає комісії за обмін, перевірено вчора
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:00

  alter написав:
  mustbe написав:
  alter написав:Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.

Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии

ні, за наявності депо немає комісії за обмін, перевірено вчора

В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен
mustbe
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