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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:14
посетитель написав:
Как вы задолбал ныть про синие.Вчера сдал синие по верху курса в обменник.Купил в банках.Сразу забрал.Выдали разными.В основном старого образца хорошего качества.Сегодня в том же обменники все сдал снова по верху курса.Так получилось что опять по вчерашнему курсу.Никто вообще ни вчера ни сегодня даже не заикался спрашивать какие.Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.Кстати, у меня прикол оказался в том что у обменок которым пофиг на купюры курс оказался выше чем у других, которых если по номерам то цена одна, если новые то друга, если старого образца то третья.Ну или сидите медитируйте над номерами ласково теребя их пальцами что б не выпустить свою прелесть
Підтверджую, та сама ситуація, також вчора.
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alter
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:33
nekefer написав:
разве нет людей которым без разницы какие купюры?
Є... всі нормальні люди.
nekefer написав:
нормальная купюра сейчас через знакомства кассиров уходит в обменки, заработок на ровном месте
Ну так заради цього і весь сир бор. Обмінки створили людям проблеми, щоб вони їх вирішували за гроші.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:35
посетитель написав:
Как вы задолбал ныть
Найдите нормальные обменки.Обменок же валом.
Яке місто?
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:13
Мої вітання шановні друзі та колеги!
Підскажіть будьласка щоб не заберати фондом по курсу НБУ
які з цих банків краще уникати для конверт депо чи всі три ОК?
КредитВест, СенсБанк, Акордбанк, Кредит-Дніпро - здається всі пропонують конвер депо на 3 міс. Приватбанк вибув, так як там лише конверт депо на 6 міс. Хоча він і надійний.
Дякую
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vladus17
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:27
vladus17 написав:
Мої вітання шановні друзі та колеги!
Підскажіть будьласка щоб не заберати фондом по курсу НБУ
які з цих банків краще уникати для конверт депо чи всі три ОК?
КредитВест, СенсБанк, Акордбанк, Кредит-Дніпро - здається всі пропонують конвер депо на 3 міс. Приватбанк вибув, так як там лише конверт депо на 6 міс. Хоча він і надійний.
Дякую
Приват не там смотрите,есть на 3мес. Остальные одинаково должны прожить 3мес.
Востаннє редагувалось THB
в Суб 16 вер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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THB
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:27
Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?
Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
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vladus17
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:46
vladus17 написав:
Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?
Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.
Конверт депо мінімальний на 3 міс. Каса до 17, в пт до 16.
Якщо будете відкривати грн депо для цього, то не забувайте про додатковий відсоток від мінфіну, і скоріш за все додатково допоможе промокод ZQITTJZ.
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alter
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:55
alter написав:
Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.
Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии
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mustbe
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:56
mustbe написав: alter написав:
Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.
Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии
ні, за наявності депо немає комісії за обмін, перевірено вчора
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alter
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:00
alter написав: mustbe написав: alter написав:
Обов'язково мати депо саме у грн. Після цього вас одразу переводять на новий тарифний план для обслуговування, де конвертація без комісій. Але зняття конвертованих 50к (ті що просто на рахунок) все одно з комісією 1%.
Справедливости ради - комис 1% будет при обмене, а не при снятии
ні, за наявності депо немає комісії за обмін, перевірено вчора
В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен
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mustbe
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