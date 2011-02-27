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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:07

  vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?


Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!

Саме так.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:08

  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен


та ні, у приватні відписав
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:17

  alter написав:
  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен

та ні, у приватні відписав

Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:30

  mustbe написав:
  alter написав:
  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен

та ні, у приватні відписав

Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?

К50, ще не знімав, але точно не на депо
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:32

  alter написав:
  mustbe написав:Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?

К50, ще не знімав, але точно не на депо

Когда снимете - тогда и посмотрим на результат
mustbe
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  #<1 ... 956957958959
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