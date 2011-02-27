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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:07
vladus17 написав:
Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний
чи більше?
Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
Саме так.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:08
mustbe написав:
В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен
та ні, у приватні відписав
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:17
alter написав: mustbe написав:
В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен
та ні, у приватні відписав
Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:30
mustbe написав: alter написав: mustbe написав:
В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен
та ні, у приватні відписав
Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?
К50, ще не знімав, але точно не на депо
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:32
alter написав: mustbe написав:
Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?
К50, ще не знімав, але точно не на депо
Когда снимете - тогда и посмотрим на результат
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