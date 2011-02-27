mephala написав:

V2 написав: klug написав: Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик? таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?



Тарасе!

Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!!

Не женись за дешевою популярністю!

Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!! Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!!Не женись за дешевою популярністю!Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!

благодаря просмотрам он себе маслице к булочке купит.а наше уважение он как и куда намажет?когда выкладывается что то на общественный сайт нужно смирится с тем, что кто то пользуется результатом твоего труда и интеллекта. вплоть до зарабатывания денег на бесплатном использовании.не хочешь что бы кто то пользовался бесплатно - не выкладывай инфу. или делай так что бы за использование твое труда платили. времена рыцарства прошли - щас главное бабло.ЗЫа вообще было би интересно если бы пропали вот такие сайты где он черпает идеи. насколько долго бы его хватило ехать на своем интеллекте.