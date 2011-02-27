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vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс? Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?
Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!
klug написав:Гукпоказує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?
Тарасе! Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!! Не женись за дешевою популярністю! Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!
благодаря просмотрам он себе маслице к булочке купит. а наше уважение он как и куда намажет? когда выкладывается что то на общественный сайт нужно смирится с тем, что кто то пользуется результатом твоего труда и интеллекта. вплоть до зарабатывания денег на бесплатном использовании. не хочешь что бы кто то пользовался бесплатно - не выкладывай инфу. или делай так что бы за использование твое труда платили. времена рыцарства прошли - щас главное бабло.
ЗЫ а вообще было би интересно если бы пропали вот такие сайты где он черпает идеи. насколько долго бы его хватило ехать на своем интеллекте.