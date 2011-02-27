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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:07

  vladus17 написав:Питання по кредитВест в таблиці вказано ,,При наличии депо 100к+. Иначе комис 1% за обмен,, также і по 50к онлайн. Чи обовязково мати 100кгрн чи можна еквівалент в долл . Мається на увазі закинути 100кгрн на конверт та 50к онлайн і вийти без коміс?
Коверт депо там на 3 міс мінімальний чи більше?


Де можна про кредітвест почитати?? Пошук на сайті не працює!

Саме так.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:08

  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен


та ні, у приватні відписав
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:17

  alter написав:
  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен

та ні, у приватні відписав

Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:30

  mustbe написав:
  alter написав:
  mustbe написав:В К200 - без всяких комисов.
В К50 - комис 1% за обмен

та ні, у приватні відписав

Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?

К50, ще не знімав, але точно не на депо
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:32

  alter написав:
  mustbe написав:Ваш кейс - это было в К50 или К200 ?
Купленную валюту вы сразу сняли, или она пошла на 3-мес. депо ?

К50, ще не знімав, але точно не на депо

Когда снимете - тогда и посмотрим на результат
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:04

Все ж дуже просто!©

  mephala написав:
  V2 написав:
  klug написав:Гук показує таблицію, але лінк не ставить. Так і знав, що він тут пасеться. Зізнавайтеся, хто це з вас, Долярчик?


Тарасе!
Величезне прохання - не все, що на фінансах вичитуєш, варто показувати в ютубі!!!
Не женись за дешевою популярністю!
Повага коштує значно більше, ніж кількість переглядів!!!


благодаря просмотрам он себе маслице к булочке купит.
а наше уважение он как и куда намажет?
когда выкладывается что то на общественный сайт нужно смирится с тем, что кто то пользуется результатом твоего труда и интеллекта. вплоть до зарабатывания денег на бесплатном использовании.
не хочешь что бы кто то пользовался бесплатно - не выкладывай инфу. или делай так что бы за использование твое труда платили. времена рыцарства прошли - щас главное бабло.

ЗЫ
а вообще было би интересно если бы пропали вот такие сайты где он черпает идеи. насколько долго бы его хватило ехать на своем интеллекте.

Тут вже і на мене думали, що Гук - це я)))
А все набагато простіше!!!
https://youtu.be/cQCvuWVwN2E?si=9BV5Zv_wxliIR5DF
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:05

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:А все набагато простіше!!!


В чому простота?
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:37

  Успіх написав:Тут вже і на мене думали, що Гук - це я)))
А все набагато простіше!!!
https://youtu.be/cQCvuWVwN2E?si=9BV5Zv_wxliIR5DF


Гул(к), а не интервью перебивает один другого ...
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:49

  V2 написав:
  Успіх написав:А все набагато простіше!!!


В чому простота?

...що він "вась-вась" з фінанс.юа :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:55

теребенькарі ! :(
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