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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 лис, 2023 19:03
Юнекс не по 36.93 считает...
Курс купівлі валюти на депозит на 16.11.2023:
USD - 36.60
EUR - 40.05
Важливо! Курс вказано без врахування комісійної винагороди банку в розмірі 1,2%.
Чому варто придбати долари та євро саме в Unex Bank
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 16 лис, 2023 20:41
[quote="5645233:mustbe"]
Хто адмініструє таблицю,
що значить "Депо - до 1-го" (Кліринговий дім)? Дякую.
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nord
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Додано: Чет 16 лис, 2023 21:09
nord написав:
що значить "Депо - до 1-го" (Кліринговий дім)? Дякую.
Это была устаревшая информация. Убрал
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mustbe
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Додано: Суб 18 лис, 2023 18:58
Банк Кліринговий Дім. Цікавить загальний алгоритм та тарифи на відкриття вкладу конвертаційного (до 200000 грн), бачиться так – за умов відсутності у Дії цифрового паспорту, первинно прибуваю до відділення (м. Київ, вул. Борисоглібська 5а пн-пт: 10:00-17:00), прохожу реєстрацію та відкриваю мультивалютну (???) картку (зрозумів так, якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно); СЕПом перераховую кошти на свою картку (комісія за зарахування???), сума від 500$ (на сьогодні 500$ х 36.69 = 18345 грн) до 200000 грн – відповідно 5451,07$; провожу відповідну операцію у електронному додатку банку (як здійснюється електронний підпис?); під час закриття депозитної угоди та отриманні доларів маю певну суму у гривні задля докупки до круглої суми.
Наперед вдячний, що не так, як можна цей алгоритм оптимізувати. Сайт банку вкрай не інформативний, де можна бачити актуальний курс обміну на відповідний момент.
Востаннє редагувалось VASH
в Суб 18 лис, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 21:37
VASH написав:
Цікавить загальний алгоритм та тарифи на відкриття вкладу конвертаційного (до 200000 грн), бачиться так – за умов відсутності у Дії цифрового паспорту, первинно прибуваю до відділення (м. Київ, вул. Борисоглібська 5а пн-пт: 10:00-17:00), прохожу реєстрацію та відкриваю мультивалютну (???) картку (зрозумів так, якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно); СЕПом перераховую кошти на свою картку (комісія за зарахування???), сума від 500$ (на сьогодні 500$ х 36.69 = 18345 грн) до 200000 грн – відповідно 5451,07$; провожу відповідну операцію у електронному додатку банку (як здійснюється електронний підпис?); під час закриття депозитної угоди та отриманні доларів маю певну суму у гривні задля докупки до круглої суми.
Наперед вдячний, що не так, як можна цей алгоритм оптимізувати. Сайт банку вкрай не інформативний, де можна бачити актуальний курс обміну на відповідний момент.
Ви забули назву банку... може Кліринговий дім.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 18 лис, 2023 23:51
sergey_sryvkin написав:
Ви забули назву банку... може Кліринговий дім.
Звісно, мав на увазі саме цей банк.
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VASH
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Додано: Вів 21 лис, 2023 01:24
Прокредит
Покупка проходила в понедельник
2700долл. Списали 97420,05*36,0815 +комисия 1219,70
Итоговый курс 36,5332
Покупка проходит по курсу межбанка на 13 часов.
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Danik
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Додано: Вів 21 лис, 2023 08:46
Danik написав:Прокредит
Покупка проходила в понедельник
2700долл. Списали 97420,05*36,0815 +комисия 1219,70
Итоговый курс 36,5332
Покупка проходит по курсу межбанка на 13 часов.
Там до сих пор нужно в приложении писать длинный текст с назначением платежа ? Или уже прикрутили какой-то быстрый выбор ?
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Evgeny
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:12
Evgeny написав:
Там до сих пор нужно в приложении писать длинный текст с назначением платежа ? Или уже прикрутили какой-то быстрый выбор ?
Прокредит
да
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Додано: Вів 21 лис, 2023 13:06
Из к200 вылетел Мотор.
Не осилил, надорвал пупок
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mustbe
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