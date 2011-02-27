|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 14:58
mustbe написав:
Из к200 вылетел Мотор.
Не осилил, надорвал пупок
Что случилось?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9322
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03
В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
-
daap
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4506
|502088
|
Вів 21 лис, 2023 00:13
sens
|
|77
|66298
|
|
|5
|29573
|
|