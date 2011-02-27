Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
daap написав:В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
daap написав:В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?