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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:45

  daap написав:В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?

Можливо без відвідування стати клієнтом?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:34

  daap написав:В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?

Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:40

  sergey_sryvkin написав:Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк :)

А где был поиск? У меня на сайте банка ссылка на андроидное приложение не только есть, но и даже работает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:08

Кредит-днепр сегодня 36.77. В таблице можно его и не исправлять, так как они за межбанком каждый день меняют курс. но сегодня можно 1 грн на них сделать, если сдать синий по 37.77.
otass
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:57

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк :)

А где был поиск? У меня на сайте банка ссылка на андроидное приложение не только есть, но и даже работает.

вчора в гугл плей.
і з сайта банку не відкривалась, тілько iOS
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:13

  sergey_sryvkin написав:вчора в гугл плей.
і з сайта банку не відкривалась, тілько iOS

Да, пардон, с сайта банка у них почему-то одна ссылка на двоих. Но в моём гуглоплее, если по названию, указанному на странице банка, поискать, то всё сегодня есть. За вчера не скажу.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:41

Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
Evgeny
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