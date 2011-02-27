Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03
В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
daap
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:45
daap написав:
В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
Можливо без відвідування стати клієнтом?
novichok
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:34
daap написав:
В табличці 200к у КлірінгДома не написано Онлайн "Да", але там все онлайн
Вчора був - за 10 хвилин все відкрив через Дію. рахунки мультивалютні. все зручно і швидко. Чи ця ознака означає "Тільки онлайн" ?
Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк
sergey_sryvkin
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:40
sergey_sryvkin написав:
Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк
А где был поиск? У меня на
сайте банка
ссылка на андроидное приложение не только есть, но и даже работает.
moveton
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:08
Кредит-днепр сегодня 36.77. В таблице можно его и не исправлять, так как они за межбанком каждый день меняют курс. но сегодня можно 1 грн на них сделать, если сдать синий по 37.77.
otass
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:57
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Я взагалі не знайшов андроїд додатку під цей банк
А где был поиск? У меня на
сайте банка
ссылка на андроидное приложение не только есть, но и даже работает.
вчора в гугл плей.
і з сайта банку не відкривалась, тілько iOS
sergey_sryvkin
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:13
sergey_sryvkin написав:
вчора в гугл плей.
і з сайта банку не відкривалась, тілько iOS
Да, пардон, с сайта банка у них почему-то одна ссылка на двоих. Но в моём гуглоплее, если по названию, указанному на странице банка, поискать, то
всё сегодня есть
. За вчера не скажу.
moveton
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:41
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс ) По другим бакам не знаю
Evgeny
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:08
Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
ну вы снимали у них доллары, шли где то продавали и приносили грв - принесите им чеки из обменки и будет им счастье
nnallex
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