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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14
nnallex написав:
[quote="5649950:Evgeny"
Предупреждение по Рада банку
ну вы снимали у них доллары, шли где то продавали и приносили грв - принесите им чеки из обменки и будет им счастье
это чисто теория или таки практика
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flysoulfly
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