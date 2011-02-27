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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14
nnallex написав:
[quote="5649950:Evgeny"
Предупреждение по Рада банку
ну вы снимали у них доллары, шли где то продавали и приносили грв - принесите им чеки из обменки и будет им счастье
это чисто теория или таки практика
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Додано: Сер 22 лис, 2023 07:09
mustbe написав:
Из к200 вылетел Мотор.
Не осилил, надорвал пупок
Мотор у него слабоват.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:04
Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Долар ще і відсоток є
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