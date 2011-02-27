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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14

  nnallex написав:[quote="5649950:Evgeny"
Предупреждение по Рада банку

ну вы снимали у них доллары, шли где то продавали и приносили грв - принесите им чеки из обменки и будет им счастье

это чисто теория или таки практика :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:09

  mustbe написав:Из к200 вылетел Мотор.
Не осилил, надорвал пупок

Мотор у него слабоват. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49

Кристалбанк 22.11.23.

Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:04

  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.

Долар ще і відсоток є
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:00

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

расскажите как в Прокредите максимум выжать
там же при 3х мес надо писать какую сумму купить и стоит их курс, сегодня был 36,60, это $5464 , а по таблицам укажаемого mustbe курс 36,07 и 5544

как понимаю, они покупают по реальному межбанку, около 36,10 который, но купят ли на 200к или купят как заказывал условно 5464 ?

последнй раз брал весной, тогда, по-моему, курс та сильно (5%) не отличался
cohan
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