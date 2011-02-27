это чисто теория или таки практика
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:09
Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49
Кристалбанк 22.11.23.
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Додано: Сер 22 лис, 2023 19:04
Долар ще і відсоток є
Додано: Сер 22 лис, 2023 20:00
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
расскажите как в Прокредите максимум выжать
там же при 3х мес надо писать какую сумму купить и стоит их курс, сегодня был 36,60, это $5464 , а по таблицам укажаемого mustbe курс 36,07 и 5544
как понимаю, они покупают по реальному межбанку, около 36,10 который, но купят ли на 200к или купят как заказывал условно 5464 ?
последнй раз брал весной, тогда, по-моему, курс та сильно (5%) не отличался
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