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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14

  nnallex написав:[quote="5649950:Evgeny"
Предупреждение по Рада банку

ну вы снимали у них доллары, шли где то продавали и приносили грв - принесите им чеки из обменки и будет им счастье

это чисто теория или таки практика :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:09

  mustbe написав:Из к200 вылетел Мотор.
Не осилил, надорвал пупок

Мотор у него слабоват. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49

Кристалбанк 22.11.23.

Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:04

  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.

Долар ще і відсоток є
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:00

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

расскажите как в Прокредите максимум выжать
там же при 3х мес надо писать какую сумму купить и стоит их курс, сегодня был 36,60, это $5464 , а по таблицам укажаемого mustbe курс 36,07 и 5544

как понимаю, они покупают по реальному межбанку, около 36,10 который, но купят ли на 200к или купят как заказывал условно 5464 ?

последнй раз брал весной, тогда, по-моему, курс та сильно (5%) не отличался
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 03:12

cohan
Спишут по их прогнозигуемому курсу (36,60)+ комисия, после покупки на межбанке после 13 часов вернут разницу. Покупка проходит по курсу межбанка на 13 часов
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:03

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Банк Кліринговий Дім - у таблиці зазначена процентна ставка 1.1%, реально у додатку дві ставки 0,95% (виплата щомісячно) та 1,2% (виплата наприкінці терміну вкладу).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:09

Написали на соседней ветке
------------
«Чорна п'ятниця» від українських банків

1️⃣ «Sense Bank»: 36.6₴ = 1$

24 листопада з 00:00 по 23:59 курс продажу долару США буде зафіксовано на рівні 36.60₴. Придбати валюту зі знижкою можна буде у застосунку «Sense SuperApp» в межах лімітів, які встановлено Національним банком України:
— 50 000₴ з миттєвим зарахуванням на валютний рахунок;
— 200 000₴ для розміщення на депозит, строком на більш ніж 3 місяці.

❕Банк залишає право змінити курс продажу долару США протягом дня.

🌐
---------------------
Если все так и есть, то с учетом ставки по депозиту 1,5% на 99 дней эффективный курс получится - 36,48 ( срок 99 дней +5 дней на заказ валюты )

https://sensebank.ua/news/black-friday- ... kursom-366
Evgeny
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