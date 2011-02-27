это чисто теория или таки практика
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 03:14
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:09
Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49
Кристалбанк 22.11.23.
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Додано: Сер 22 лис, 2023 19:04
Долар ще і відсоток є
Додано: Сер 22 лис, 2023 20:00
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
расскажите как в Прокредите максимум выжать
там же при 3х мес надо писать какую сумму купить и стоит их курс, сегодня был 36,60, это $5464 , а по таблицам укажаемого mustbe курс 36,07 и 5544
как понимаю, они покупают по реальному межбанку, около 36,10 который, но купят ли на 200к или купят как заказывал условно 5464 ?
последнй раз брал весной, тогда, по-моему, курс та сильно (5%) не отличался
Додано: Чет 23 лис, 2023 03:12
cohan
Спишут по их прогнозигуемому курсу (36,60)+ комисия, после покупки на межбанке после 13 часов вернут разницу. Покупка проходит по курсу межбанка на 13 часов
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:03
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Банк Кліринговий Дім - у таблиці зазначена процентна ставка 1.1%, реально у додатку дві ставки 0,95% (виплата щомісячно) та 1,2% (виплата наприкінці терміну вкладу).
Додано: Чет 23 лис, 2023 19:09
Написали на соседней ветке
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«Чорна п'ятниця» від українських банків
1️⃣ «Sense Bank»: 36.6₴ = 1$
24 листопада з 00:00 по 23:59 курс продажу долару США буде зафіксовано на рівні 36.60₴. Придбати валюту зі знижкою можна буде у застосунку «Sense SuperApp» в межах лімітів, які встановлено Національним банком України:
— 50 000₴ з миттєвим зарахуванням на валютний рахунок;
— 200 000₴ для розміщення на депозит, строком на більш ніж 3 місяці.
❕Банк залишає право змінити курс продажу долару США протягом дня.
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Если все так и есть, то с учетом ставки по депозиту 1,5% на 99 дней эффективный курс получится - 36,48 ( срок 99 дней +5 дней на заказ валюты )
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:09
Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:13
Уважаемый Mustbе
Внесите исправления
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