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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16

  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28

  mustbe написав:
  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
Внесите исправления

Я не верю этой информации.
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Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:29

ПРОКРЕДИТ

По евро курс сегодня 39.33 (фиксируется на час дня). А при заказе прогнозируемый курс 40.44 :shock: Нехило так с запасом работают. Разницу с реальным завтрашним вернут но как купить на максимум 200 тыс :?: :?: :?: Ложить с запасом 210 тыс минимум.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57

  Evgeny написав:Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю

А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Oktawa
 
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