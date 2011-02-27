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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16
Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28
mustbe написав: Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Уважаемый Mustbе
Внесите исправления
Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу
Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57
Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
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