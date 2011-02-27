RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16

  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
Внесите исправления

Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7409
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28

  mustbe написав:
  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
Внесите исправления

Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу


Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38909
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3749 раз.
Подякували: 11988 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:29

ПРОКРЕДИТ

По евро курс сегодня 39.33 (фиксируется на час дня). А при заказе прогнозируемый курс 40.44 :shock: Нехило так с запасом работают. Разницу с реальным завтрашним вернут но как купить на максимум 200 тыс :?: :?: :?: Ложить с запасом 210 тыс минимум.
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 04.02.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57

  Evgeny написав:Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю

А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Oktawa
 
Повідомлень: 530
З нами з: 08.11.17
Подякував: 498 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:27

  1finanсier написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.

Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?

З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
Ltava
 
Повідомлень: 91
З нами з: 12.07.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:18

  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Мне тоже в отделении озвучили, что если покупка валюты на 3 мес. депо, то нет платы за открытие счетов и валютообмен, но не пробовал
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2715
З нами з: 19.03.09
Подякував: 133 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 980981982983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Inter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 457, 458, 459
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
4588 507920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 22:46
Alexkievukraine
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 66378
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.