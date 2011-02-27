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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16
Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Уважаемый Mustbе
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Я не верю этой информации.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28
mustbe написав: Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Уважаемый Mustbе
Внесите исправления
Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу
Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57
Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:27
1finanсier написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?
З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
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Ltava
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:18
Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Мне тоже в отделении озвучили, что если покупка валюты на 3 мес. депо, то нет платы за открытие счетов и валютообмен, но не пробовал
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23
Oktawa написав: Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Задавал этот же вопрос менеджеру в отделении, сказал, что считают календарный год (с 1 января).
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23
Oktawa написав: Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Рік починається з першого дня, як стали клієнтом (не важливо, заносили гроші, чи просто відкрили рахунки) й до кінця календарного, ліміти обнуляються 01 січня й потім кожний рік з 01 січня до 31 грудня.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:33
Ltava написав: 1finanсier написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?
З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
Дякую за відповідь
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