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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16

  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28

  mustbe написав:
  Evgeny написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Уважаемый Mustbе
Внесите исправления

Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу


Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:29

ПРОКРЕДИТ

По евро курс сегодня 39.33 (фиксируется на час дня). А при заказе прогнозируемый курс 40.44 :shock: Нехило так с запасом работают. Разницу с реальным завтрашним вернут но как купить на максимум 200 тыс :?: :?: :?: Ложить с запасом 210 тыс минимум.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57

  Evgeny написав:Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю

А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:27

  1finanсier написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.

Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?

З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:18

  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.


Мне тоже в отделении озвучили, что если покупка валюты на 3 мес. депо, то нет платы за открытие счетов и валютообмен, но не пробовал
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23

  Oktawa написав:
  Evgeny написав:Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю

А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?

Задавал этот же вопрос менеджеру в отделении, сказал, что считают календарный год (с 1 января).
Inter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23

  Oktawa написав:
  Evgeny написав:Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь

Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю

А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?

Рік починається з першого дня, як стали клієнтом (не важливо, заносили гроші, чи просто відкрили рахунки) й до кінця календарного, ліміти обнуляються 01 січня й потім кожний рік з 01 січня до 31 грудня.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:33

  Ltava написав:
  1finanсier написав:
  Ltava написав:Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.

Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?

З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.

Дякую за відповідь
1finanсier
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