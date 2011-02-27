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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:16
Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Уважаемый Mustbе
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Я не верю этой информации.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:28
mustbe написав: Evgeny написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Уважаемый Mustbе
Внесите исправления
Я не верю этой информации.
Если будут подтверждения - внесу
Ок. Завтра сам позвоню в банк перепроверю.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:57
Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:27
1finanсier написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?
З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:18
Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Мне тоже в отделении озвучили, что если покупка валюты на 3 мес. депо, то нет платы за открытие счетов и валютообмен, но не пробовал
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23
Oktawa написав: Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Задавал этот же вопрос менеджеру в отделении, сказал, что считают календарный год (с 1 января).
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:23
Oktawa написав: Evgeny написав:
Предупреждение по Рада банку. Они считают оборот за весь год - 2 депозита по 200 тыс грн,и ты вылетаешь на финмониторинг. А если еще и валюту по 50 тыс менял, то еще раньше вылетишь
Клиринговый дом, считает оборот за месяц ( не более 400 тыс )
По другим бакам не знаю
А вы не в курсе как Рада считает год: с 1 января или с дня открытия первого депозита?
Рік починається з першого дня, як стали клієнтом (не важливо, заносили гроші, чи просто відкрили рахунки) й до кінця календарного, ліміти обнуляються 01 січня й потім кожний рік з 01 січня до 31 грудня.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:33
Ltava написав: 1finanсier написав: Ltava написав:
Не була клієнтом банку. Відкриття рахунків - безкоштовно. Зарахування грн. через касу - безкоштовно. Обмін - безкоштовно. Замовлені карти (євро, долар) - зняття обіцяли з них буде безкоштовно. Депозит на 93 дні. Процентна ставка за вкладом в євро -0,80%; в доларах - 2,55% річних. Курси: $ - 36,80 і євро - 40,10.
Дивно, а інші пишуть, що за відкриття рахунків вимагають по 100 грн і ще зарахування 0,3% . Як називаються ваші рахунки/картки, що Вам відкрили?
З деп.договорів: "Тарифний пакет - Депозит USD 01.11.23 і Депозит EUR 01.11.23 відповідно. Вид платіжної карти-MC Gold Debit. На 3-х місячні деповклади комісію скасували і річні % підвищили (мабуть з 01.11). При покупці на 50 тис. грн. комісії збереглися. Відкрила рахунки і вклади у валюті на невеликі суми, щоб в майбутньому, надіюсь, використати рахунки при валютообміну.
Дякую за відповідь
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:37
Купить получится не больше суммы, рассчитанной по прогнозному курсу. Как писали раньше, разницу между прогнозным курсом и курсом межбанка вернут на карту.
При оформлении заявки на сумму, которая будет превышать 200 тыс.грн. (исходя из прогнозного курса), она будет отклонена. Также отклоняют заявку, если вы сами поменяли прогнозный курс до более, так скажем, адекватного (например, вместо 40,44 за ойро поставить руками 39,7). Хотя полгода назад, фокус с ручной корректировкой евро проходил, а вот в сентябре такую заявку завернули
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